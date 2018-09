Manfredonia, sabato notte al mercatino Santa Restituta

Di:

Manfredonia, 23 settembre 2018 ore 00,01 mercato Santa Restituta



La vera civiltà è quando ciascun uomo dà a ciascun altro ogni diritto che pretende per se stesso. (Robert Green Ingersoll)

Se di civiltà dobbiamo parlare, tutti noi cittadini e forze dell’ordine comprese tutte, serve un impegno costante e giornaliero .ognuno sia vigile ad attento a tutto ciò che accade intorno a noi. Facendo notare che il vivere civilmente dipende da noi.

Ci sono cose ‘perché no e basta’. Perché è civiltà basilare non farle. Non saltare la fila.

Non sporcare per terra. Non umiliare, non offendere.Non fare schiamazzi notturni.

Non deve servire spiegazione. Certe cose non si fanno. Perché no e basta.

” Se la civiltà non è nel cuore dell’uomo, ebbene, essa non è da nessuna parte ” (Georges Duhamel )