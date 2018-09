Torpedone di #Fiat500 e #VespaPiaggio da Manfredonia a Vieste Peschici e Rodi

Partito di buon mattino da Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia (FG), alla volta del #Gargano, il colorato e festante torpedone di #Fiat500 e #VespaPiaggio diretto da #Manfredonia (#PortadelGargano) a Vieste, Peschici e Rodi G. per il tour organizzato da Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Manfredonia guidato dal Fiduciario Matteo Cotrufo.

Ben 43 gli equipaggi presenti, la cui provenienza è assai variegata: tanta #Puglia (oltre al Gargano ed alla Capitanata, molto rappresentante sono le province BAT e Taranto) ed anche qualcuno da #Pesaro. A scortare la carovana i #VespistiSipontini ed i volontari della Protezione Civile di S.M. 27. La manifestazione vede anche la collaborazione del Comune di Manfredonia, #AgenziadelTurismodiManfredonia, “Fiat500 Club Italia – Coordinamento di Foggia” e “Marina del Gargano”.

Dunque, diverse decine di Fiat 500 – di ogni modello, colore ed “età” – stanno attraversando festosamente le meravigliose e panoramiche strade del Gargano anche per celebrare il trentacinquesimo anniversario della fondazione del “Fiat500 Club Italia” ed i 60 anni della Fiat 500. Molto variegata la composizione dei partecipanti: famiglie con bambini, nonni e nipoti, coppie evergreen e giovani fidanzati, tutti con tanta voglia di ultimo scampolo d’estate, da vivere sul Gargano in maniera inedita scorrazzando a bordo della mitica “Fiat 500”. Una preziosa occasione di promozione e valorizzazione turistica che strizza l’occhio alla destagionalizzazione di offerta e presenze. La città di Manfredonia si è fatta trovare pronta, riservando la migliore accoglienza possibile ai graditissimi ospiti, in una giornata metereologicamente perfetta per ammirare in tutto il loro splendore le bellezze del territorio.

Il “Tour del Gargano”, dopo la partenza da Manfredonia, sta viaggiando alla volta di Vieste (arrivo previsto al Porto). Successivamente, il gruppo si muoverà verso Rodi Garganico e, poi, alla volta di Peschici. Dopo, il pranzo, alle ore 17 ripartenza verso Manfredonia, dove all’arrivo è previsto un aperitivo presso “La Roca” (località Acqua di Cristo).

Buon viaggio!

FOTOGALLERY