23 settembre. Benvenuto Autunno, stagione spettacolare  

I colori della natura cambiano, le ore di luce diminuiscono e le temperature si abbassano. Con l’equinozio d’autunno di oggi 23 settembre salutiamo ufficialmente la stagione estiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo fenomeno astronomico.

Che cos’è l’equinozio d’autunno

Secondo il calendario astronomico, il 23 settembre inizia per l’emisfero boreale la stagione autunnale. Il termine equinozio deriva dal latino “aequa-nox”, letteralmente “notte uguale”. Nel giorno che segna il passaggio dall’estate all’autunno, infatti, le ore di luce e quelle di buio, a livello teorico, dovrebbero essere equivalenti. Ciò accade poiché il Sole si trova allo zenit dell’equatore, ovvero i raggi solari sono perpendicolari all’asse terrestre. La lunghezza del giorno, però, dipende anche dalla distanza dall’equatore ed è il motivo per il quale le ore di luce non sono uguali su tutto il pianeta.

Questo fenomeno astronomico avviene solo due volte l’anno: a settembre, appunto, e a marzo. Per l’emisfero boreale le due date segnano rispettivamente l’inizio dell’autunno e quello della primavera. Viceversa, per quello australe, l’equinozio di settembre coincide con l’inizio della primavera e quello di marzo, con l’autunno. La posizione del Sole rispetto all’equatore dipende dall’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra. Ciò determina di volta in volta la minore o maggiore esposizione alla luce degli emisferi del nostro pianeta.

fonte https://tg24.sky.it/scienze/approfondimenti/inizio-autunno-equinozio.html