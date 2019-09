Alberi di Parco S. Felice: spariti i cartelli, nessun abbattimento

Di:

Nessun abbattimento dei pini a Parco San Felice come avevano temuto i difensori degli alberi e del paesaggio di Foggia. L’assessore Matteo De Martino spiega: “Erano dei segnali per indicare, in previsione della festa di sabato, che non si poteva parcheggiare la macchina in quella zona”. E si è preso la briga di ritornare sul prato per fotografare gli stessi alberi ma privi di cartelli.

“La ditta continuerà ad innaffiare il prato fino a ottobre inoltrato, inoltre per i più piccoli verranno sostituiti alcuni giochi desueti. Il sopralluogo è stato effettuato giovedì scorso, non saprei dire esattamente quando avverrà il cambio”.

L’allarme, che poi è rientrato, era stato lanciato da Conalpa Onlus, delegazione di Foggia. In realtà un’attenzione riguardo agli eventuali abbattimenti era stata già evidenziata a fine di luglio nel cambio dell’amministrazione, quando la nuova giunta non era ancora insediata. Con Lipu e Asd Runners, Conalpa era intervenuta “sull’imminente avvio dei lavori per il ripristino e rifunzionalizzazione della sardina deputata al percorse pedonale e ginnico in Parco San Felice al fine di eliminare il dissesto della pavimentazione e rendere il percorso ottimamente fruibile”. Questo in base ad una determinazione dirigenziale del 28 gennaio 2019.

Le associazioni concordavano con gli scopi dell’intervento aggiungendo: “No agli abbattimenti di alberi”.

Oggi stesso una serie di telefonate di consiglieri comunali di opposizione sono giunte all’assessore all’ambiente che ha smentito abbattimenti e che sulla delibera dello scorso gennaio (altra giunta) al momento non ha aggiornamenti.