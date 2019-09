“Biking Gargano”, il racconto di giornalisti e blogger in.. bici

Di:

Vieste. (Fg) – Chilometri e chilometri di sentieri lungo la costa o tra gli alberi monumentali della Foresta Umbra, percorsi tra i vicoli dei centri storici, passeggiate sui lungomare: in bicicletta, i paesaggi garganici appaiono ancora più belli e maestosi. Dal 25 al 30 settembre, con il press tour “Biking Gargano”, 7 tra giornalisti e blogger provenienti da tutta Italia soggiorneranno a Vieste e racconteranno al mondo, attraverso la pubblicazione di articoli e post su social e testate, le meraviglie viestane e il patrimonio architettonico, culturale e naturalistico di Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano. “Biking Gargano” è un progetto promosso dal Comune di Vieste, al quale hanno aderito anche le amministrazioni comunali di Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia, grazie al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

A VIESTE. Gli ospiti del press tour arriveranno a Vieste mercoledì 25 settembre 2019. Giovedì 26 incontreranno gli amministratori comunali e gli organizzatori di Biking Gargano prima di affrontare un tour nella Foresta Umbra a bordo di mountain bike. Il cicloturismo è una modalità sempre più apprezzata, in Italia e nel mondo, per viaggiare e apprezzare i luoghi d’interesse di località che presentano paesaggi ricchi di bellezza. Giovedì, blogger e giornalisti visiteranno anche il centro storico viestano e il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone. Il giorno dopo, venerdì 27 settembre, “s’immergeranno” nel mondo incantato delle grotte di Vieste e, più tardi, in mountain bike compiranno un tour dei Trabucchi.

A MONTE SANT’ANGELO. Sabato 28 settembre, alla vigilia del giorno dedicato all’Arcangelo patrono, la “carovana social” andrà a visitare Monte Sant’Angelo e la Basilica di San Michele, dichiarata e tutelata dall’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità. In bicicletta, gli ospiti del press tour raggiungeranno gli Eremi e l’Abbazia di Pulsano. A Monte Sant’Angelo, prima di fare ritorno a Viste, blogger e giornalisti si fermeranno anche per il pranzo, degustando i prodotti tipici della città.

A VICO DEL GARGANO. Domenica 29 settembre, dopo un tour mattutino in mountain bike lungo uno degli itinerari viestani, il gruppo andrà a Vico del Gargano. Gli ospiti del press tour visiteranno il “paese dell’amore”, il suo centro storico promosso nel club de “I Borghi più belli d’Italia”, le antiche chiese vichesi e gli edifici storici come il Palazzo della Bella. Vico del Gargano e Vieste sono tra le 12 città pugliesi a cui, nei giorni scorsi, sono stati finanziati progetti che, attraverso la street art, valorizzano tradizione e innovazione del grande patrimonio culturale pugliese. Dopo il pranzo a Vico, nel pomeriggio ci sarà il rientro a Vieste per la visita ai suoi laboratori artigianali. Lunedì 30 settembre, visita guidata all’Oasi archeologica La Salata.