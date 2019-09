CRIF, mappa credito in Puglia: Foggia “regina” per i mutui

Di:

Bari. In Puglia, per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie di contratti di credito, l’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie è più bassa rispetto alla media nazionale, con una quota pari al 19,1% sul totale, dato che colloca la regione al 10° posto assoluto della graduatoria nazionale. I prestiti personali, invece, rappresentano il 32,6% del totale dei contratti di credito attivi, quasi in linea con la media nazionale, mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi spiegano quasi la metà dei contratti attivi, con il restante 48,3%. A livello provinciale, Foggia guida la classifica regionale per quanto riguarda i mutui, con una quota del 21,5%, Taranto si distingue per l’incidenza dei prestiti finalizzati, con il 51,1% (al 9° posto della graduatoria nazionale), mentre Brindisi vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 34,4% sul totale dei contratti di credito attivi.

Per quanto riguarda la rata media, la Puglia si colloca al 12° posto assoluto, con una rata mensile pari a 315 euro, al di sotto della media nazionale. Entrando nel dettaglio provinciale spicca Bari con una rata media mensile pari a 344 euro. Seguono Foggia e Barletta-Andria-Trani, rispettivamente con 325 e 318 euro. Al di sotto della soglia dei 300 euro si collocano, invece, Taranto e Brindisi.

Infine, relativamente all’ammontare residuo per estinguere i finanziamenti attivi troviamo il Trentino-Alto Adige al primo posto del ranking nazionale, con 43.289 euro pro capite, mentre la Puglia, con 28.974 euro, si colloca al 13° posto. La provincia pugliese in cui l’esposizione residua più elevata risulta essere Bari, con 35.076 euro. Al contrario, quella che risulta meno esposta è Lecce, con soli 25.029 euro.

fonte: www.bcw-global.com