Croce Rossa Italiana esercitazione di soccorso a mare, Manfredonia (VIDEO)

Di:

Ieri mattina, nello spazio acqueo antistante la “Spiaggia Castello” di Manfredonia, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, la Croce Rossa Italiana – sezione O.P.S.A. (Operatori Polivalenti per il Soccorso in Acqua) ha svolto operazioni di addestramento al soccorso in mare.

L’esercitazione ha visto coinvolto il personale OPSA, in collaborazione con la Guardia Costiera (compartimento marittimo di Manfredonia) e la Lega Navale di Manfredonia.