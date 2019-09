DARe e VàZapp’ insieme per Centro per R.H.H.

Nell’ambito del progetto quadriennale Horizon 2020 denominato RuRiTage, finanziato dall’Unione Europea e supportato dall’Unesco, il Distretto Tecnologico Agroalimentare (DARe) ha avviatouna partnership con l’iniziativa di innovazione sociale VàZapp’. Il primo passo di questa collaborazione è la presentazione, ad addetti ai lavori e organi di stampa, del Rural Heritage Hub (Centro per la Rigenerazione Rurale): appuntamento mercoledì 2 ottobre 2019, ore 11,00 presso la sede del DARe, in piazza Santa Chiara 2 a Foggia.

Centro per la Rigenerazione Rurale / Cos’è?

Consiste nella creazione di una rete di hub situati làddove ci sono buone pratiche di rigenerazione rurale riguardanti: tradizioni e cibo, resilienza e paesaggio, arte e festival, pellegrinaggio, migrazione. La rete, a sua volta, ha lo scopo di generare scambi di conoscenza, di buone pratiche, implementare azioni concrete per la replicabilità dei modelli e stimolare la collaborazione e la contaminazione tra esempi virtuosi del mondo. DARe (proprio attraverso la partecipazione al progetto Ruritage) e Vàzapp’ (esempio di rigenerazione rurale e umana del territorio, che sta raccogliendo molti consensi sia sul piano fattuale che su quello mediatico), grazie alla volontà del presidente DARe, prof.ssa Milena Sinigaglia, si sono incontrati a metà strada creando una concreta opportunità per il territorio, sviluppando cioè una sinergia che guarda al futuro dei giovani Pugliesi. Questa sinergia si concretizzerà, come detto, il 2 ottobre con il lancio ufficiale del Rural Heritage Hub (RHH). L’hub ospiterà VàZapp’ con le attività di sviluppo, visione e progettazione per la rigenerazione rurale e umana dei territori, per implementare la strategia Ruritage, e darà nuove opportunità ai giovani che vorranno cimentarsi in tale sfida. A coordinarlo saranno la prof.ssa Milena Sinigaglia e il dott. Antonio Stasi (economista agrario dell’Università di Foggia). «Sarà un luogo generativo per il territorio – sostiene Stasi – un’occasione per consolidare l’attività del DARe, una vetrina progettuale che confermerà il suo ruolo strategico nell’agroalimentare regionale e nazionale».

Rural Heritage Hub / I programmi

Dopo l’inaugurazione sono in programma una serie di attività e programmi. DARe e VàZapp’ voleranno in Colombia per scambiare conoscenza e buone pratiche nelle piantagioni di caffè, làddove il mondo della cooperazione si sta trasformando e le giovanifederación si stanno lanciando con il loro marchio sul mercato mondiale, e l’evangelizzazione delle buone pratiche del nostro territorio, come le Contadinner, potranno diventare strumento operativo anche in Sud America. In tale occasione, la contaminazione tra pratiche pugliesi e colombiane porterà nuove consapevolezze nel nostro territorio, così come nel loro. A fine ottobre, inoltre, il team del Magma Unesco Geopark saranno ospiti dell’hub per apprendere le attività di rigenerazione rurale del territorio.

I gemellaggi / Gli altri esempi nel mondo

Altri hub nel mondo, gemellati con quello di Foggia sono: Cammino di Santiago (Spagna), Take Art (UK), Austratt (Norvegia), Global UNESCO Geopark (Isola di Lesbo), terre del caffè UNESCO (Colombia), Rive del Douro (Spagna), Belgrado Medioevale (Ungheria), Wild Atlantic Way (Irlanda), Katla Unesco Geopark (Islanda), Unesco Global Geopark (Creta), Centro di ospitalità di Asti (Italia), Via Maria (Romania).

La presentazione.

Mercoledì 2 ottobre 2019, ore 11,00: DARe, palazzo Ricciardi, piazza Santa Chiara 2 a Foggia

Interverranno: prof.ssa Milena Sinigaglia, presidentessa DARe e coordinatrice Rural Heritage Hub per conto del DARe; dott. Giuseppe Savino, fondatore VàZapp’; dott. Antonio Stasi, coordinatore Rural Heritage Hub per conto di VàZapp’.