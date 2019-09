Foggia, iniziative per lo sciopero globale per il clima

Di:

Il 27 settembre migliaia di studentesse, studenti, lavoratori e cittadini riempiranno le piazze d’Italia e del mondo per il terzo sciopero globale per il clima. Anche Foggia sarà presente, con un corteo che partirà alle 9 da Piazza Italia.

“La voce della nostra generazione si è fatta sentire fortissima già nelle piazze del 15 marzo e del 24 maggio, per chiedere che i segnali di allarme che la scienza ci sta dando ormai da decenni siano presi in considerazione dai nostri rappresentanti politici prima che sia troppo tardi.” dichiara Michele Cera, referente di Fridays For Future Foggia.

“Il 27 settembre è una data cruciale: il tempo che abbiamo a disposizione è sempre meno, e le forti pressioni operate sui governi del mondo devono ora giungere a delle decisioni vere. Su Foggia chiediamo di incontrare il prefetto e i massimi rappresentanti istituzionali. Anche nei territori occorre attuare delle precise scelte politiche, e il nostro compito sarà anche di premere affinché queste decisioni siano prese al più presto.” continua Cera.

“Occorre che studentesse, studenti, lavoratori e lavoratrici, cittadine e cittadini di ogni generazione si attivino per salvare il futuro. Già tantissime realtà organizzate hanno aderito alla mobilitazione: le organizzazioni studentesche Link e Uds, l’Flc-Cgil, l’Usb, Legambiente su tutte.

Il 27 settembre saremo in piazza con un corteo che partirà da Piazza Italia alle 9.00.” conclude.