Incontri informativi-formativi organizzati dal GAL Gargano

Di:

Inizierà venerdì 27 settembre a Cagnano Varano il ciclo di incontri formativi/informativi sul mondo della pesca e dell’acquacoltura del Gargano.

Questi momenti sono stati organizzati dal GAL Gargano con l’obiettivo di migliorare le conoscenze degli operatori della pesca/acquacoltura e rafforzare le competenze e i rapporti tra i pescatori e i ristoratori.

Le tematiche individuate dal GAL Gargano con il contributo dei relatori (esperti del mondo produttivo, professionisti, enti certificatori, della ricerca e dell’università, gli enti partners del GAL Gargano, della Regione Puglia e la Capitaneria di Porto), oltre a trasferire informazioni, serviranno per diffondere le migliori best practice del settore.

Con il progetto il GAL intende valorizzare il ruolo degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nelle comunità costiere, coinvolgendoli nelle attività di animazione del territorio; incentivare presso gli operatori locali processi di certificazione e nuovi modelli di commercializzazione e promuovere negli operatori buone prassi nei processi produttivi (pesca e acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale e rispettosa dell’ecosistema marino o lagunare).

Gli incontri avranno luogo nei Comuni area FEAMP del Gargano a partire da venerdì e termineranno il 25 ottobre a Ischitella.

Programma degli incontri:

– Cagnano Varano, museo del territorio e della cultura lagunare (località Bagno di Varano) , 27 settembre 2019 ore 16.30 – MARINE LITTER E NUOVE TECNOLOGIE E PRATICHE PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI MARINI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI PESCA E ACQUACOLTURA

– Peschici, sala consiliare, 28 settembre 2019 ore 09.30 – TRACCIABILITÀ E VENDITA DIRETTA

– Mattinata – 11 ottobre 2019 ore 16.30 – LA TRASFORMAZIONE: UN VALORE AGGIUNTO PER I PRODOTTI ITTICI

– Rodi Garganico 12 ottobre 2019 ore 09.30 – MARCHI PER I PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

– Cagnano Varano 18 ottobre 2019 ore 16.30 – PESCA E ACQUACOLTURA, ATTIVITA’ SOSTENIBILI NELLA LAGUNA DI VARANO E IN AREE NATURA 2000

– Lesina 19 Ottobre 2019 ore 09.30 – LA FILIERA CORTA E PRODOTTI ITTICI A KM 0: COME VALORIZZARE IL PESCATO LAGUNARE

– Ischitella – Foce Varano 25 Ottobre 2019 ore 16.30 – LA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI (POLICOLTURA) PER ACCRESCERE IL REDDITO PER GLI OPERATORI DELLA FILIERA ITTICA

Per ulteriori informazioni e dettagli potete consultare il nostro sito internet www.galgargano.com, oppure visitare i nostri profili social su Facebook, Twitter e Instagram, oppure iscrivervi al nostro canale Telegram.