Italia in Comune riprende gli incontri in Capitanata

Di:

Dopo la pausa estiva il gruppo locale di Italia in Comune torna a incontrare iscritti e simpatizzanti per avviare un serio e costruttivo confronto sul futuro del territorio. L’appuntamento è per martedì 24 settembre alle ore 19 presso sala conferenze della Casa di riposo Concetta Masselli di Corso Gramsci (con ingresso da via Giuseppe De Cesare). All’incontro saranno presenti il coordinatore regionale Rosario Cusmai, il segretario organizzativo Pippo Liscio, oltre a iscritti e simpatizzanti che si sono avvicinati al movimento civico guidato da Federico Pizzarotti.

“È necessario – spiega il segretario organizzativo Liscio – che la politica si avvicini ai cittadini e ai loro bisogni progettando soluzioni dal basso con il loro coinvolgimento. Il progetto Italia in Comune intende strutturarsi sul territorio promuovendo partecipazione, confronto e una politica propositiva capace di mettersi al servizio della collettività ed essere da stimolo per chi la governa. Ci impegniamo a rappresentare le esigenze degli agricoltori, degli edili, dei commercianti e degli imprenditori, ma anche di anziani, famiglie e giovani che vorrebbero vivere in una comunità più attenta e con una migliore qualità della vita”. In queste settimane tanti sono stati i sanseveresi che si sono avvicinati a quello che in molti hanno definito il partito dei sindaci. “Italia in Comune –conclude il segretario organizzativo – , è un partito che ha scelto di essere rappresentativo dei territori. In un momento difficile come quello attuale per la politica che spesso è distante dalle esigenze della gente, Italia in Comune è formata da uomini e donne che sono quotidianamente al servizio della propria comunità. Una grande famiglia che partendo dalle città e dalla loro gestione vuole cambiare l’Italia dal basso e con il contributo di tutti”.