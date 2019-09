Manfredonia. “La mafia in Capitanata. Vecchie e nuove dinamiche”

Di:

Si svolgerà sabato 28 settembre 2019, rigorosamente alle ore 17 (la puntualità è d’obbligo in virtù delle esigenze dei relatori presenti), presso l’auditorium Serricchio di Manfredonia, l’incontro “La mafia in Capitanata. Vecchie e nuove dinamiche“. L’evento è organizzato da Rotary Club Manfredonia con Ordine avvocati di Foggia e Unione avvocati di Manfredonia, e con il patrocinio del Lions club Host Manfredonia, il Circolo Unione di Manfredonia, Il centro studi “C. Serricchio”.

L’obiettivo è di tentare una comprensione adeguata della situazione in provincia di Foggia e in particolare a Manfredonia, relativa al fenomeno mafioso.

Sarà la prima volta che si pronuncia la parola “mafia” a Manfredonia, l’occasione sarà la presentazione del libro “Con un piede nella fossa” del carabiniere scrittore Stefano De Carolis che parla della nascita della mafia in Puglia. Relatori d’eccezione saranno l’arcivescovo Francesco Moscone, il procuratore nazionale antimafia dottoressa Eugenia Pontassuglia, il procuratore capo della repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, la presidente della commissione regionale antimafia Rosa Barone. Condurrà l’incontro Micky de Finis, decano dei giornalisti pugliesi. Questo è il primo degli appuntamenti che le associazioni proponenti stanno pianificando sul territorio.

L’evento è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia per tre crediti formativi

La giornata di sabato 28 settembre cercherà dunque di affrontare un tema che fino a qualche anno fa sembrava lontano dalla provincia di Foggia e da Manfredonia, ma che di fatto era ben presente. La penetrazione della mafia nel territorio daunio, garganico e sipontino è una penetrazione non recente ma che per molto tempo la maggior parte delle realtà locali non hanno potuto e saputo vedere.

Adesso l’opinione pubblica pare matura per incominciare a guardare in faccia questo fenomeno che distrugge tutto ciò che tocca: l’economia, le coscienze, le persone, l’ambiente, le istituzioni e, soprattutto, la speranza.

Lo status dei relatori presenti induce a pensare che dall’incontro di sabato 28 settembre potranno uscire spunti, riflessioni, indicazioni, atteggiamenti che potranno essere in grado di rendere coscienti tutti coloro i quali pensano che girando la testa dall’altra parte le cose non accadano davanti ai propri occhi.

Si raccomanda la puntualità al pubblico in quanto i relatori hanno orari ben definiti e non sono contemplati ritardi all’inizio dell’incontro, alle ore 17,00, che comincerà subito dopo i saluti del presidente del Rotary Club Manfredonia, Andrea Pacilli, del presidente dell’Ordine degli avvocati di Foggia, Giancluca Ursitti, e del presidente ff. dell’Unione avvocati di Manfredonia, Annarita Armiento.