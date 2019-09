Murales, la Regione li finanzia con 450mila euro

La Regione Puglia ha deciso di concedere 450mila euro per finanziare i murales, che potranno così trasformarsi da pratica illegale in una istituzionale.

L’idea, nata agli inizi di agosto, ha in pochissimo tempo attirato l’attenzione dei Comuni, che hanno aderito alla misura “Promozione e sostegno della steet art” in 92. Con questa iniziativa, ora approvata dalla Regione, infatti, si intende riqualificare alcuni luoghi degradati delle città attraverso l’utilizzo delle sempre affascinanti opere di street art. Gli spray e i colori, dunque, si trasformeranno da fenomeno illegale in uno regolarmente concesso e permetteranno la rinascita di un’area della città.

I 450mila euro messi a disposizione dalla Regione saranno suddivisi in tre anni: già nel 2019 sono stati stanziati i primi 150mila per degli interventi che partiranno subito.

I PRIMI COMUNI INTERESSATI DAL FINANZIAMENTO

Naturalmente, i writer dovranno sottostare a determinate zone messe a disposizione nei comuni: a partire dal 31 ottobre potranno già mettersi a lavoro. I primi interventi avverranno a: