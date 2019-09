Omosessualità nel calcio, se ne parla a Foggia

L’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Tony Di Corcia, ha il patrocinio del Comune di Foggia e vedrà la presenza in sala, per un indirizzo di saluto, dell’Assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani. Con l’autore saranno presenti anche Adriano Bartolucci Proietti, Coordinatore nazionale di Gaycs e organizzatore degli EuroGames 2019 di Roma, con la partecipazione di atleti e atlete omosessuali e transessuali, e Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”, in rappresentanza dell’Osservatorio lgbti di Capitanata contro le discriminazioni, coordinamento di oltre 20 realtà foggiane, tra le quali le Associazioni lgbti territoriali, l’Università di Foggia, C.G.I.L. Foggia e A.C.L.I. Foggia.

Il libro di Canino narra della contrastata storia d’amore tra due campioni di calcio della nostra Serie A, un contesto ove ancora oggi è difficile, se non impossibile, manifestare la propria omosessualità, intriso di forte omofobia, come dimostrato da recenti dichiarazioni violentemente discriminatorie da parte di dirigenti calcistici.

Eppure è cosa risaputa che vi è un buon numero di nostri calciatori, anche dei massimi livelli, che sono omosessuali e che non possono vivere alla luce del sole la loro condizione. Come rendere possibile un sereno connubio tra orientamento sessuale e sport? Come superare queste forme di inaccettabile odio nei confronti degli sportivi omosessuali? Come dare un buon esempio e superare l’omofobia, garantendo maggiore rispetto e dignità alle persone omosessuali e transessuali in Italia? Come vivono a Foggia le persone omosessuali e transessuali?

Ne parleremo apertamente e liberamente con Fabio Canino, che da sempre coniuga la propria professione di uomo di spettacolo con l’impegno per i diritti lgbti, e con gli altri ospiti presenti a Foggia il 26 settembre prossimo.