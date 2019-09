Puglia: Nuvolosità stratiforme in transito

Meteo Puglia: seppur relativamente ai margini della perturbazione atlantica attiva sul Tirreno, le regioni di Sudest risentono del transito a più riprese di nuvolosità medio-alta e stratificata. Ne scaturiscono cieli dunque velati o a tratti irregolarmente nuvolosi, ma con rari fenomeni associati; faranno eccezione addensamenti anche compatti e locali rovesci in particolare sull’Isernino e a tratti sul Lagonegrese. Temperature massime in ulteriore rialzo su media e bassa Puglia e sul versante ionico della Basilicata, in deciso calo in Molise. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, di Libeccio su Basilicata, Molise e alta Puglia, tesi da Ostro o Scirocco su Salento e Tarantino. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mossi a mossi, Ionio da mosso a molto mosso.