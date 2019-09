Racket estorsioni Foggiano: Emiliano, Puglia con imprenditori

Di:

(ANSA) – BARI, 23 SET – “Noi sostituiremo tutti gli imprenditori che non hanno avuto desiderio o coraggio sufficiente di costituirsi parte civile e faremo questo processo come se presentassimo ciascuno di loro, con tutta l’energia e tutta la determinazione necessaria all’accertamento della verità”. Così il governatore Michele Emiliano entrando nell’aula bunker di Bitonto (Bari) per chiedere, tramite l’avvocato Michele Laforgia, la costituzione parte civile della Regione Puglia nel processo sul racket delle estorsioni a Foggia.

Il pm della Dda di Bari Federico Perrone Capano ha proposto il rinvio a giudizio di 29 persone, 26 delle quali hanno chiesto il rito abbreviato già nella prima udienza, quando si è costituito parte civile il Comune di Foggia. “La Regione si costituirà parte civile, non sarà una costituzione formale – ha detto Emiliano – sarà una costituzione che ci impegnerà nell’istruttoria dibattimentale come se tutti gli imprenditori parti offese fossero costituiti”.

Fonte ANSA PUGLIA