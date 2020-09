Foggia, 23 settembre 2020. Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, intorno alle ore 13.30 nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, in Viale Ofanto, avendo notato un giovane sospetto, a bordo di un motociclo privo di casco hanno proceduto ad un controllo. Il giovane, durante le fasi dell’identificazioni mostrava segni di agitazione, pertanto, anche in considerazione delle ultime rapine avvenute di recente ai danni di esercizi commerciali, gli Agenti hanno effettuato una perquisizione personale. A spasso in viale Ofanto con un coltello in tasca, denunciato 22enne foggiano

Il giovane ventiduenne foggiano è stato denunciato alla locale Procura per porto abusivo di coltello e contravvenzionato per le violazioni al Codice della Strada.