Anna Maria Fallucchi: “Auguri a Emiliano, i pugliesi hanno deciso chiaramente”

“I pugliesi hanno deciso in modo chiaro e inequivocabile nel segno della continuità. Faccio a Michele Emiliano, il nostro Presidente, i miei più sinceri complimenti ed i migliori auguri di buon lavoro per una Puglia che sappia cogliere le tante sfide del futuro”. Lo scrive su facebook Anna Maria Fallucchi, della lista “La Puglia domani”. Pur avendo ottenuto 6.200 voti, il risultato migliore fra le candidature femminili della provincia di Foggia, arriva al secondo posto dopo Paolo Dell’Erba, il candidato di Apricena neo-consiglere regionale.

“A Raffaele Fitto rinnovo la mia stima e il mio affetto, e anche la gratitudine per avere creduto in me. Resto convinta che sia una persona e un politico di grande valore. E voglio ribadirlo adesso nel momento in cui tanti, troppi, trovano facile scaricare su di lui le responsabilità della sconfitta, mentre dovrebbero riflettere sulle debolezze e gli errori di tutta la coalizione. Ma ci sarà modo. Intanto, buon lavoro Presidente Emiliano”.