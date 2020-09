Cagnano Varano ha il nuovo sindaco: eletto Michele Di Pumpo

Gargano, 23 settembre 2020. Michele Di Pumpo è il nuovo sindaco di Cagnano Varano. Il candidato della lista “Insieme per Cagnano” ha ottenuto la maggioranza con il 40,57% dei voti (1.738 voti e 8 seggi), battendo, con uno scarto di 85 voti, il sindaco uscente Paolino Claudio Costanzucci (1.653 e 3 seggi) della lista “Civica Cagnanese”. Terzo posto per il candidato della lista “Voi e Noi per Cagnano” Nicola Elia Tavaglione, con una percentuale del 20,85 % (893 voti e 1 seggio).

“Grazie Cagnano. Il mio Cuore è pieno di gioia, la stessa gioia che avrò ad accogliervi tutti nella casa comunale” con poche parole, cariche di emozione, il nuovo primo cittadino Di Pumpo ha salutato la città di Cagnano in un post su Facebook. Per la giornata di oggi era previsto un pubblico comizio di ringraziamento, ma a causa delle critiche condizioni meteo, l’evento è stato rinviato a data da destinarsi.

Articolo di Valerio Agricola