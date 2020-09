Casa Sollievo, innovativo ‘calcolatore’ per valutare rischio insufficienza renale

Il diabete rappresenta la prima causa di insufficienza renale nel mondo ed è responsabile del 25-40% dei casi di dialisi. Circa il 40% dei pazienti con diabete tipo 2 (DT2) sviluppa una progressiva riduzione del filtrato glomerulare (GFR), con ripercussioni importanti sulla qualità e l’aspettativa di vita. I risultati di questa ricerca – commenta la dott.ssa Claudia Menzaghi, Dirigente Biologa, Laboratorio di Ricerca di Diabetologia ed Endocrinologia, Fondazione IRCCS ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, San Giovanni Rotondo – indicano come la misurazione dei livelli di alcuni metaboliti e soprattutto il loro uso combinato, accresca la capacità data dalle caratteristiche cliniche dei singoli pazienti (modello clinico) di predire chi di essi sia a rischio di un basso filtrato glomerulare. Più precisamente, l’aggiunta dei metaboliti ha migliorato la capacità predittiva del modello clinico in oltre il 40% dei pazienti. Bisogna tuttavia essere cauti prima di trasportare nella pratica clinica questi risultati. Sarà infatti necessario effettuare ulteriori studi su una più ampia casistica per confermare la reale utilità del dosaggio di questi metaboliti”.

Fonte: insalutenews