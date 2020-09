CFD e piattaforme di Trading: tutto quello che devi sapere

Oggi sono in molti a chiedersi se sia arrivato il momento di buttarsi a capofitto in un’avventura finanziaria di trading online. Le possibilità che la tecnologia contemporanea ci regala è virtualmente infinita se si parla del trading online e della finanza, poiché l’interconnessione tra sistemi e persone ci permette ad esempio di investire nella borsa cinese mentre si è comodamente seduti nella propria casa; casa che magari è situata a Busto Arsizio in Lombardia, Italia.

Eppure, non tutti sono avvezzi a questo mondo dai contorni oscuri ai più, quindi noi della redazione ci siamo dati l’obiettivo con questo articoli di regalarvi un’infarinatura su cosa sia effettivamente il trading online e com’è possibile investire grazie all’aiuto di un broker online certificato.

Trading Online, CFD e Mercati OTC

Il trading online è un nuovo modo di investire basato principalmente su dei prodotti finanziari derivati chiamati CFD. CFD è un acronimo di origine inglese stante per “Contract For Difference”; traducibile in italiano con: “Contratto per differenza”.

I CFD sono una forma di investimento che si differenzia profondamente dall’investimento diretto e dalle altre forme di investimento tradizionali poiché una volta scelto il titolo finanziario su cui investire, il nostro profitto non sarà direttamente legato all’andamento borsistico di quest’ultimo, anzi: avremo la possibilità di guadagnare anche nel caso in cui il titolo finanziario cominci a perdere in borsa.

Inoltre, le spese iniziali da affrontare per cominciare a fare investimenti tramite questo strumento finanziario derivato prevedono costi risibili se confrontati con un investimento diretto relativo ad esempio a una grande società quotata in borsa.

I CFD sono dei prodotti finanziari derivati che vengono trattati principalmente su un tipo di mercati finanziari detti mercati OTC (“Over The Counter”). I mercati OTC hanno una specificità che li rende particolarmente adatti al trading online: essi infatti non hanno un riferimento fisico, come la borsa valori, e le operazioni che avvengono grazie ad esso si svolgono esclusivamente via internet.

Inoltre, non avendo un riferimento fisico come Wall Street o la Borsa di Milano, essi non sono legati ai limiti dati data “fisicità”: non esistono limiti legati agli orari lavorativi di apertura e chiusura di mercato, di festività, e soprattutto di luogo. Si potrà fare operazioni di scambio titoli ovunque nel mondo e in qualunque momento della giornata.

Va da sé che questo tipo di mercati siano quelli prediletti dai broker online e dalle loro piattaforme di trading online.

Broker Online e Piattaforme di Trading Online

Ciò di cui avremo bisogno per poter cominciare a investire grazie al trading online sarà cercare tra le piattaforme di trading online autorizzate una piattaforma che possegga non solo le caratteristiche tecnico-commerciali a cui siamo più interessati, ma anche le autorizzazioni e certificazioni atte a poter operare sul nostro territorio. Nel nostro caso parliamo ad esempio dei certificati CySEC e CONSOB, licenze che permetteranno a noi e al broker online di operare nella più totale legalità.

Una volta esserci assicurato quindi che il broker online sia in possesso di questa schermatura legale, sarà il momento di analizzare le specifiche tecniche della piattaforma di trading online che ci metterà a disposizione. Un broker online certificato con cui ci siamo trovati bene e che ci sentiamo di suggerirvi ad esempio è eToro.

La piattaforma di eToro si presenta con un’interfaccia user-friendly estremamente facile da usare e una serie di caratteristiche e feature appartenenti più al mondo dei social network che a quello della finanza. Esso infatti ci darà la possibilità di “seguire”, proprio come nei social, i Top Trader che più ci interessano tra gli utenti di eToro, proprio come se fossero degli influencer. Ma non solo! Nel caso in cui pensiamo che seguire i passi e gli investimenti possa farci guadagnare a nostra volta, eToro ci dà la possibilità di utilizzare un’opzione detta “Copy Trading”.

Il Copy Trading altro non è che una modalità automatica di investimento basata sul seguire ogni trade di un dato utente presente sulla piattaforma e di cui vogliamo copiarne ogni azione senza scervellarsi troppo.

Detto ciò, ci teniamo a concludere l’articolo con un appello alla prudenza: ricordate che il trading online è pur sempre una forma di speculazione finanziaria che può far svanire tutti i vostri investimenti con una velocità veramente sorprendente.