Covid Orta Nova, 8 positivi. Sindaco “28 in isolamento fiduciario”

Orta Nova, 23 settembre 2020. Arriva il comunicato del sindaco ad ufficializzare lo stato della situazione Covid19 con un post sulla sua pagina Facebook. “28 casi di persone in isolamento fiduciario al 21 settembre, come da comunicazione della prefettura” annuncia Mimmo Lasorsa per poi precisare “di questi, 8 sono riferiti a persone che hanno effettuato tampone con esito positivo; 10 hanno riportato esito negativo al primo e sono in attesa di essere sottoposte al secondo tampone; 10 sono ancora senza tampone”.