Culturista di San Severo diventa Mister Universo e Mister Europa over 35

(termolionline) 37 anni, passione per i muscoli e per la forma fisica. Originario di San Severo, ma residente a Termoli da molti anni, Alex Piscino, divide le sue giornate tra il lavoro, presso un autogrill della costa adriatica e la palestra, dove si allena con costanza e meticolosità e aggiunge, senza… null’altro, per lanciare un messaggio salutista. Nell’ultimo fine settimana si è reso protagonista di una doppietta mirabile, a Sapri, dove ha ingaggiato la cosiddetta “Battaglia dei giganti”, nel contest di body building organizzato dall’associazione Ibfa. «Sabato scorso ho vinto Mister Universo e domenica Mister Europa, categoria man physique over 35», salendo così in vetta dopo 15 anni di attività pesistica. Fonte, articolo integrale: termolionline