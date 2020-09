Dalla Capitanata eletti 10 consiglieri regionali, 5 seggi alla maggioranza

Foggia, 23 settembre 2020. Regionali 2020: dalla Capitanata sono 10 i consiglieri che siederanno nell’assemblea di Via Gentile, 5 di maggioranza e 5 di opposizione. 3 seggi al Pd, 1 alla lista ‘Con’, 1 ai ‘Popolari con Emiliano’. All’opposizione 4 seggi per il centrodestra e 1 per il m5s.

I 3 seggi del Pd vanno a Raffaele Piemontese, 21.518 voti,

Paolo Campo, 4999 voti,

Teresa Cicolella, 4020 voti.

Alla lista ‘Con’ 1 seggio per Antonio Tutolo, 7619 voti.

Alla lista Popolari con Emiliano 1 seggio per Sergio Clemente, 2672 voti.

All’opposizione 5 seggi.

1 seggio alla Lega per Joseph Splendido, 6042voti,

1 seggio a Fdi, Giannicola De Leonardis, 7832 voti,

1 seggio a “La Puglia domani”, Paolo Dell’Erba 6999 voti,

1 seggio a Forza Italia, Giandiego Gatta, 9972 voti.

1 seggio al M5s per Rosa Barone, 3809 voti.

Non scatta il seggio in provincia di Foggia per ‘Senso Civico’, e quindi per Luigi Giorgione, nella ripartizione del seggio in base ai dati del Ministero dell’Interno. Ma al momento la questione del conteggio dei voti è contestata.