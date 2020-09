Exploit di Piemontese a Monte, d’Arienzo: “Il giusto tributo per il suo operato”

Monte Sant’Angelo, 23 settembre 2020. Una netta affermazione regionale, provinciale, e locale: sono state “21.501” le preferenze espresse dai pugliesi per Raffaele Piemontese, originario di Monte Sant’Angelo, da anni residente a Foggia, nell’ultima Giunta Emiliano assessore con delega al Bilancio – AA.GG., contenzioso amministrativo, bilancio e ragioneria, finanze, demanio e patrimonio, provveditorato ed economato, sport per tutti, politiche giovanili e cittadinanza sociale.

Profilo. Piemontese, avvocato civilista, classe 1981, con alle spalle un ruolo di presidente del Consiglio comunale di Foggia, componente del Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), segretario provinciale del PD di Capitanata, ultimo segretario dei Democratici di Sinistra e il primo del PD di Foggia, era stato già eletto al Consiglio regionale della Puglia il 31 maggio 2015, nelle liste del PD, con 11.418 voti, “risultando al tempo il candidato più suffragato della provincia di Foggia”.

Le preferenze. Nelle regionali 2020, sono stati 6.064 i voti di Piemontese nella città di Foggia, 2.816 nella sua Monte Sant’Angelo, quasi il doppio (1.400) delle preferenze espresse nel 2015 dai cittadini montanari (con Comune di circa 13.000 residenti, circa 11.800 gli aventi diritto al voto).

Dallo scioglimento del consiglio comunale alla rinascita della città di San Michele. A poche settimane dall’ingresso di Piemontese in Consiglio regionale, il 17 luglio 2015, su proposta dell’allora Ministro dell’interno Angelino Alfano, il Consiglio dei Ministri, deliberò lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Monte Sant’Angelo (guidato al tempo dal sindaco Antonio Di Iasio) a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per “accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata“.

Antimafia: i riconoscimenti per il sindaco d’Arienzo. Passano due anni, dalle macerie l’insediamento della Giunta di Pierpaolo d’Arienzo, che nel settembre 2018 sarà premiato a Spinazzola dal Comitato antimafia Livatino-Saetta-Costa. Lo stesso d’Arienzo, nell’ottobre 2019, sarà nominato coordinatore regionale di Avviso pubblico.

“Un risultato che ci rende orgogliosi“, dice oggi a StatoQuotidiano il sindaco. “Monte Sant’Angelo tutta ha reso onore a Raffaele, e al presidente Emiliano, manifestando elettoralmente il tributo per il loro operato. Questa è la città di Raffaele – dice il sindaco di Monte -, questa è la città che ha beneficiato del suo operato come assessore regionale, e della nostra azione amministrativa. Una sinergia vincente per l’intera città”.

Oltre al rilancio del brand “città dei due siti Unesco”, oltre a rappresentare un “forte attrattore turistico per il territorio”, sia culturalmente che turisticamente, va evidenziato che, durante l’assessorato in regione di Piemontese, e durante i 3 anni di amministrazione d’Arienzo, sono stati numerosi gli interventi urbanistici, e sono stati intercettati fondi per circa 50 milioni di euro, di cui 30 direttamente dalla regione Puglia. (in allegato la lettera inviata da Raffaele Piemontese ai cittadini pugliesi, con elenco degli interventi effettuati).