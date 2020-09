Foggia. Musica e birre. “Non potete stare qui”: aggrediti agenti Pl in via Monfalcone

Foggia, 23 settembre 2020. Il fatto è successo ieri pomeriggio verso le ore 18 quando una pattuglia della Polizia Locale impegnata in servizi di Ordine Pubblico, mentre transitava in via Monfalcone angolo via Podgora ha notato due cittadini extracomunitari sdraiati sul marciapiedi intenti a bere birra e con la musica a tutto volume.

Quando gli agenti si sono avvicinati per invitare i due ad assumere un atteggiamento più dignitoso, questi gli si sono scagliati contro fiancheggiati da una cinquantina di altri stranieri li presenti. Strattonamenti, minacce ed insulti ma, grazie all’uso dei manganelli, i due agenti di Polizia Locale sono riusciti a difendersi e a contenere gli aggressori fino all’arrivo di diverse volanti della Polizia di Stato.

A quel punto, gli aggressori sono fuggiti camuffandosi tra la folla e, pare, con la complicità di alcuni cittadini dell’est Europa. Nonostante le intense ricerche, dei due nessuna traccia anche se le indagini sono ancora in corso.