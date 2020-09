Foggia. Scuole specializzazione di Area Medica: test per 249 candidati

Per lo svolgimento della procedura sono stati noleggiati dall’Ateneo 300 computer portatili e sono stati messi in sicurezza tutti i locali e le postazioni dei candidati.

Per accedere alle aule i partecipanti al test hanno indossato adeguati dispositivi di protezione individuale per l’intera durata della loro permanenza in aula, è stato inoltre richiesto loro di rilasciare un’apposita autocertificazione nella quale attestavano di non aver sintomatologie legate al Covid né rapporti o contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni e di non essere sottoposti a quarantena.