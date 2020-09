Forza Italia: “Da Foggia a Mattinata, fino a Stornarella: presenti ovunque”

Foggia, 23 settembre 2020. “Il 9,3% in provincia di Foggia rappresenta la terza miglior percentuale del partito in Puglia e il terzo miglior quoziente; un risultato sopra la media complessiva regionale che ci consente di eleggere Giandiego Gatta in consiglio regionale e compensa gli sforzi compiuti in questi anni poiché frutto di una proficua attività organizzativa sul territorio.

Non è un caso infatti che i risultati migliori arrivino da quelle zone della nostra provincia dove ci sono segreterie, sezioni aperte, militanti e dirigenti politici appassionati: da Mattinata sino a Bovino, passando per Stornarella – per citare simbolicamente tutti i comuni rappresentativi delle aree di cui si compone la capitanata. Comunità che hanno dimostrato impegno ed appartenenza ad un partito ancora molto rappresentativo nel nostro Paese, ed essenziale per il centrodestra, a loro tutti va il mio grazie di cuore. Come un grazie va a tutti i candidati in lista per l’impegno profuso.

Il dato elettorale va analizzato nella sua interezza – cosa che faremo quanto prima con tutti i dirigenti provinciali del partito – ma è chiaro che ogni competizione, a partire dalla composizione della lista ha la sua storia. D’altra parte ricordo a me stesso che nelle politiche del 2018 non abbiamo ottenuto una migliore rappresentanza parlamentare poiché mentre in provincia Forza Italia conseguiva oltre il 20% a Foggia città non superavamo il 16% – e ciò nonostante una intera amministrazione schierata in campo, a differenza di oggi che ci ha visto impegnati al netto di taluni personaggi.

Ma in politica è la somma degli impegni che fa il risultato ed è il lavoro della squadra di un’intera provincia che consente di eleggere un consigliere regionale. Buon lavoro, dunque, all’amico Giandiego Gatta che saprà ben rappresentare Forza Italia e l’intera Capitanata nel prossimo consiglio regionale con la sola amarezza di non essere riusciti a restituire ai pugliesi un buon governo portando Raffaele Fitto alla presidenza. Da domani continueremo a lavorare sull’intero territorio, riorganizzando anche la segreteria cittadina del comune capoluogo per trovarci pronti ai prossimi appuntamenti. In ultimo voglio rivolgere l’augurio di buon lavoro a tutti gli eletti della nostra provincia perché questa occasione di sovra rappresentanza numerica sia foriera di risultati per questo territorio.

