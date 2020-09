Foggia, 23 settembre 2020. Incidente stradale in via Manfredonia, da Foggia verso la statale 89 Garganica: un’auto, con due ragazze a bordo, per evitare una bici guidata da un extracomunitario è uscita fuori strada capovolgendosi e finendo nell’altra carreggiata in via D’Aragona, fermando la sua corsa vicino un cancello di una impresa.

Le due ragazze sono state trasportate in ospedale dal 118. La polizia locale sul posto per i rilievi del caso.