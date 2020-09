Lacarra: “Risultato straordinario del Pd, nonostante la guerra degli ex compagni”

Foggia, 23 settembre 2020. “Abbiamo costruito una coalizione ampia e plurale, che ha visto il PD come nave ammiraglia. Di concerto con il Presidente, abbiamo realizzato un programma puntuale del lavoro che intendiamo svolgere nei prossimi anni. Abbiamo dato vita a liste competitive, che hanno visto in campo profili forti: tutti hanno accettato questa sfida difficilissima con spirito di servizio, qualche volta anche nella consapevolezza di non poter ottenere un successo personale”. E’ il commento del coordinatore regionale del Pd Marco Lacarra sulle elezioni regionali appena concluse.

“Sarebbe bello che ex compagni di strada, a cui ci legano rapporti di stima e amicizia, che in queste settimane hanno ritenuto di farci una guerra senza esclusione di colpi, chiedessero ora scusa alla nostra comunità, a cominciare dai nostri elettori e i nostri iscritti. Perché quelle parole piene di livore e odio che noi abbiamo sopportato per mesi sono un insulto soprattutto a loro, che, come abbiamo visto domenica e lunedì, continuano a credere nel centrosinistra e nelle sue scelte.

Grazie a loro siamo oggi maggioranza nella maggioranza. Michele Emiliano ha vinto ovunque tranne che a Brindisi. Particolarmente forte il risultato ottenuto nella sua Bari, che lo ha visto vincitore con la maggioranza assoluta dei voti. Il PD ha in realtà addirittura superato le aspettative: mi riferisco al risultato straordinario ottenuto in termini di seggi a Bari, Lecce e Foggia, che dimostra non solo che la Puglia non si lega, ma che evidentemente illustri dirigenti politici e commentatori hanno paventato un rischio di sconfitta che non è mai stato reale.

Il PD vince in una coalizione composta da altre 14 liste ed è il primo partito di Puglia. Le nostre battaglie sul rinnovamento e sulla rappresentanza femminile ci hanno portati a presentarci in Consiglio con una delegazione che vedrà protagonisti giovani e donne di spessore.

Per tutto questo posso solo dire grazie. Grazie agli elettori, agli iscritti, ai Segretari provinciali e alla Segreteria che guido: è bellissimo condividere questo cammino con ciascuno di loro. Dedico questo risultato ai compagni di viaggio che non sono più con noi, ma che con il loro percorso continuano a ispirare la nostra militanza: abbiamo vinto anche per loro.”