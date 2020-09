Leccese (Pd) “Riparto con più energia, 2770 persone hanno creduto in me”

Foggia, 23 settembre 2020. “Meritiamo una continuità governativa per non interrompere un gran bel percorso, ho vinto una gara già perché ho potuto partecipare, poi ho vinto non arrivando ultima nonostante una partenza ritarda, e con ostacoli lungo il tragitto. Non c’erano i tempi e non c’erano le condizioni ottimali, ma c’era la determinazione, la forza di volontà, la voglia di piantare una bandiera in un territorio, l’Alto Tavoliere, ma non solo, parte del Gargano e dei Monti Dauni, che ora hanno un riferimento nel partito per ripartire spostando un baricentro troppo decentrato”.

Antonietta Leccese, capogruppo in consiglio comunale di Torremaggiore, nella lista del Pd che ha eletto Teresa Cicolella al consiglio regionale, commenta sui social l’impegno per il territorio e i suoi 2770 voti: “Candidatura di servizio? No, perché sono sesta nel Pd, decima tra tutti i candidati consiglieri di Emiliano, su un totale di 101. Dicesi candidatura di servizio quelle in liste che non superano lo sbarramento del 4%, e dove a fatica si trovano persone da candidare. Io sono già di nuovo sullo start, carica di energie ed entusiasmo, ma con una carica in più: 2700 persone che hanno creduto in me e che mi trasmettono la loro energia”.