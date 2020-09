Manfredonia C5. Nicolas Pineiro: il ritorno del ‘Pistolero’

Manfredonia, 23 settembre 2020. Un felice ritorno nella grande famiglia calcistica “RISPARMIO CASAVITULANO C5” è senz’altro quello del “Pistolero” Nicolas Pineiro, argentino classe 1992, difensore centrale. Giocatore dalle grandi qualità tecniche, cresciuto nel Country de Banfield è arrivato in Italia giocando prima nel Fasano e poi nel Martina Franca. Nel 2012/2013, approda in Sicilia e veste la maglia dell’Acireale. Entra a far parte dell’under21 Argentina e nel 2015 è uno dei punti di forza del Salinis, prima di tornare alla sua squadra d’origine.

Nicolas arriva a Manfredonia due stagioni fa nel mercato dicembrino e contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento dei play off e la promozione in serie A2 dei sipontini, siglando anche una marcatura nella finale contro il Lausdomini. Un problema di transfert, gli impedisce l’anno scorso di continuare l’avventura con il Manfredonia, un problema, ormai risolto con il ritorno in riva al golfo di Pineiro.

“Sono veramente contento di essere tornato, grazie a questa società che crede in me e mi sono messo a disposizione di Mr Monsignori e della squadra. Un organico forte, con gli innesti dei nuovi compagni che potrà raggiungere importanti traguardi. Spero di poter segnare dei goal per la mia squadra”. Un ritorno importante, quello di Nicolas, che incrementa la qualità tecnica del reparto difensivo per un campionato, quello di A2 che si prospetta difficile e nel quale occorre tanta qualità nei reparti per raggiungere gli obiettivi importanti che la società si è prefissata ad inizio stagione sportiva 2020/2021.

Antonio Castriotta