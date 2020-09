Manfredonia. “In controtendenza regionale vince il centrodestra, ma non cambia nulla”

Manfredonia, 23 settembre 2020. FORZA Italia Berlusconi per Fitto 4.660 voti pari al 20,44%; Partito democratico 3.730 pari a 16,36%; Movimento 5 stelle 3.248 pari al 14,24%; Lega Salvini Puglia 2.778 pari al 12,18%; Giorgia Meloni per Fitto Fratelli d’Italia 2.295 pari al 10,06%. Sono le quattro formazioni politiche in lizza per le regionali che hanno realizzato una percentuale di voto a due cifre: tutte le altre 24 liste si sono fermate ad una cifra e molte anche allo zero.

SCONTATO il plebiscitario “si” al taglio dei parlamentari con l’83,29 per cento dei 26.046 (57,70%), Manfredonia si è dunque espressa in controtendenza con l’indirizzo regionale: a Manfredonia prevale Fitto su Emiliano spalleggiato dalla ragnatela di liste, ben quindici, che hanno fatto il pieno di voti portandolo alla seconda presidenza della Regione Puglia. Una controtendenza in proiezione futura?