Manfredonia, vincita al Lotto da 50.596 euro

Finisce a Roma la più alta vincita conseguita al Lotto nel concorso di martedì 22 settembre, pari a 95.000 euro grazie ad un terno realizzato sulla ruota di Firenze con i numeri 8-19-62. Anche il secondo gradino del podio se lo aggiudica la capitale con un terno da 58.500 euro, mentre il terzo posto va alla vincita di 50.596 euro avvenuta a Manfredonia, in provincia di Foggia. Il 10eLotto premia invece Picerno, in provincia di Potenza, con una vincita di 50.001 euro grazie ad un “9”. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno distribuito vincite per 2,90 miliardi di euro. ac/AGIMEG