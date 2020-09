Manfredonia. “Vinti 51.203,15 euro in bar tabaccheria in via Barletta”

Manfredonia, 23 settembre 2020. E’ stata registrata lo scorso 21 settembre la vincita pari a 51.203,15 euro, conseguita al Lotto. La giocata è stata effettuata nel bar – tabacchi – ricevitoria “Asia”, del sig. Filippo Tritto, in via Barletta.

Come riportato, “a Roma la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso di martedì 22 settembre, pari a 95.000 euro grazie ad un terno realizzato sulla ruota di Firenze con i numeri 8-19-62. Anche il secondo gradino del podio se lo aggiudica la capitale con un terno da 58.500 euro. Il 10eLotto premia invece Picerno, in provincia di Potenza, con una vincita di 50.001 euro grazie ad un “9”. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno distribuito vincite per 2,90 miliardi di euro”. ac/AGIMEG