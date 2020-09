“Mi hanno rubato l’auto. Foggia sotto attacco di delinquenti”

Foggia, 23 settembre 2020. “E dopo la gioia eccomi a denunciare il furto della mia auto. Questa è la nostra realtà, una città difficile che vive sotto attacco di delinquenti. Spesso è la disperazione, la mancanza di lavoro a far ripiegare su una vita al di fuori delle regole, ma non può essere una scusa per continuare a tollerare questo stato di cose. a politica deve rispondere alla prima esigenza che il Paese vive, quella dell’assenza di lavoro che porta a queste situazioni che viviamo giornalmente“.