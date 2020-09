Durante la navigazione le sue indicazioni sono fondamentali: lei fornisce all’Ufficiale di guardia in plancia le informazioni necessarie a condurre l’unità sul percorso pianificato, quando accostare e il tempo stimato per raggiungere la destinazione. Sulla base di una pianificazione precedentemente valutata e approvata dal Comandante, lei indica la rotta della nave. Si chiama Michela, 27 anni di Manfredonia, ed è un Sottocapo della Marina Militare. Categoria: Segnalatore. Su nave San Giusto, la nave anfibia dove’è imbarcata, è inserita nella Componente Condotta Nave – Meteo (CN-ME). Un servizio complesso, tanto che Michela – oltre a dover studiare le condizioni meteo, le carte nautiche e tracciare quindi le rotte – è in grado di trasmettere segnali e comprenderne l’uso attraverso il codificato linguaggio tra navi, fatto di bandiere e lampi di luce. Una vera e propria arte marinaresca, che rende la sua categoria oltremodo affascinante. “Quando sono entrata la prima volta in Marina attraverso il concorso VFP1 – ci ha raccontato Michela – non conoscevo questa categoria.

Dopo aver superato il concorso VFP4, però, sono stata selezionata per frequentare il corso formativo per segnalatori. Provenendo da studi di ragioneria immaginavo che le mia capacità fosserò orientate verso altri settori. Oggi invece non cambierei questa strada con nessun’altra”. Il corso, presso la Scuola Sottufficiali di Taranto, ha impegnato Michela per circa 9 mesi. “All’inizio l’impatto è stato forte – ha confessato -. Insieme ad altri miei colleghi, ci addestravamo a memorizzare il codice morse attraverso sequenze di lampi proiettate su uno schermo. Durante il corso abbiamo appreso anche il linguaggio tattico navale e le tecniche nautiche necessarie per tracciare una rotta. Si tratta di un lavoro che richiede concentrazione e prontezza di riflessi. Basta confondere un lampo di luce, o anche solo omettere un dato nell’elaborazione di una rotta, che si rischia di pregiudicare l’intera navigazione. Una responsabilità alla quale siamo chiamati a rispondere, soprattutto per il tipo di preparazione sulla quale la Marina ha investito”.

Prima di potersi fregiare del grado di Sottocapo, contornato da due bandiere incrociate, storico simbolo dei segnalatori di Marina, Michela ha svolto un anno di servizio come VFP1, poi è stata raffermata per altri 2 anni. “Sebbene mi occupassi degli aspetti logistici legati alle cucine e alle mense – ha raccontato – ho avuto modo di vivere la Marina militare, partecipando nel 2013 insieme all’equipaggio di Nave San Giusto ad operazioni importanti a salvaguardia della vita umana in mare. L’impegno della Forza Armata mi ha dato un forte slancio emotivo a voler continuare la mia carriera nel settore navale. E così ho partecipato al concorso per VFP4″. Per il futuro Michela sembra avere le idee chiare: “Ho intenzione di partecipare al concorso interno per Sergente o Maresciallo. In questo modo manterrei la categoria e potrei specializzarmi ulteriormente. Nel mondo dei segnalatori non si smette mai di imparare. Il mio obiettivo è diventare capo segnali e guidare un team plancia tutto mio”.