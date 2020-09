Noemi Carmeno: “Anche senza di noi, Emiliano dia attenzione all’ambiente”

Foggia, 23 settembre 2020. “Per fortuna siamo riusciti ad evitare il buio Fitto, la lotta è stata dura ma Emiliano ce l’ha fatta. Purtroppo invece non ce l’abbiamo fatta noi di Puglia Solidale e Verde, per pochissimo (ci mancava lo 0,2%). Ma rimango entusiasta della formazione di questa lista e del messaggio di cui ci siamo fatti portavoce”.

Noemi Carmeno, di Vico del Gargano, candidata di Puglia Solidale e Verde, commenta l’esito delle regionali in cui il partito non ha superato la soglia del 4%. Per quanto riguarda i suoi risultati: “So che le 524 persone che mi hanno votato l’hanno fatto per sincera stima nei miei confronti e per convinta condivisione delle nostre idee, e questo mi emoziona e mi riempie di speranza, perché per rinnovare la politica bisogna prima di tutto spezzare la triste abitudine di votare per ricambiare favori, per seguire indicazioni di persone influenti o per campagne pubblicitarie molto insistenti, bisogna prima di tutto tornare ad avere fiducia nelle persone e nelle loro idee.

Ringrazio dal profondo del cuore tutti i compagni e le compagne di Sinistra Italiano-Capitanata, tutte e tutti gli elettori/trici che hanno creduto nel nostro progetto politico di una Puglia Solidale e Verde, spero che il nostro presidente Michele Emiliano si ricordi, anche senza di noi, di dare attenzione alle politiche ambientali e di ridare voce, in quanto componente istituzionale della comunità del Parco del Gargano, agli ambientalisti e alla comunità che ha lottato per la sua nascita, che rimane attiva, ma che viene esclusa dalle sue politiche”.