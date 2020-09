Oggi è la festa di San Pio da Pietrelcina

Bisogna tollerare le nostre imperfezioni, non già amarle o accarezzarle. L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. Alla vostra anima non manchi l’àncora della speranza in mezzo ai flutti delle tribolazioni. Bisogna far morire di giorno in giorno le nostre imperfezioni. (Padre Pio )

Oggi, 23 Settembre, è festa di San Pio da Pietrelcina. Oggi, 23 settembre, è festa di San Pio da Pietrelcina. Il Santo è nato il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione ed è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a 16 anni. Porta le stimmate dal 20 settembre 1918 e per tutto il tempo che gli resta di vivere. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle mani, dai piedi e dal costato.

