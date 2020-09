Papa ‘San Pio, instancabile dispensatore della misericordia divina’

(www.sanfrancescopatronoditalia.it) La testimonianza di fede e di carità che lo animò “sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà di Dio, accostandosi con fiducia al Sacramento della Riconciliazione, di cui il Santo del Gargano, instancabile dispensatore della misericordia divina, fu assiduo e fedele ministro”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Pio. Nel 2018, la festa liturgica del 23 settembre dedicata alla stigmatizzazione permanente di Padre Pio è coincisa con il centenario di quell’evento soprannaturale e con il cinquantesimo anniversario della morte del Santo frate. Quest’anno, il nuovo intreccio è con l’avvio della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio fra’ Modestino – al secolo Damiano Fucci – morto in fama di santità, il 14 agosto del 2011.