Pd, trionfo Piemontese, Campo, Cicolella. “Sì, Landella ha perso” (video)

Foggia, 23 settembre 2020. “Ringrazio tutti i nostri referenti. Tutti. Un dato emerge: Foggia città, che Landella ha voluto consegnare con sua cognata a Salvini, non si lega. Landella ha perso. La nostra affermazione lo attesta ufficialmente“. E’ quanto ha detto la segretaria provinciale del Partito Democratico, Lia Azzarone, nel corso della conferenza stampa per il commento all’esito delle elezioni regionali pugliesi.

L’incontro con i giornalisti si è svolto presso la Federazione provinciale del Partito Democratico, in via Taranto. Presenti: i consiglieri regionali eletti Paolo Campo, Teresa Cicolella e Raffaele Piemontese; il vice capogruppo alla Camera, on. Michele Bordo; i candidati al Consiglio regionale.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA