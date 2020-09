Per Suarez esame ‘farsa’, Procura Figc apre inchiesta

(ansa) La cittadinanza italiana del calciatore uruguaiano Luis Suarez, promesso alla Juve, è stata ottenuta con una truffa. L’esame di conoscenza della lingua fatto dal Pistolero è stato “una farsa” con “previa consegna” dei contenuti della prova al calciatore, secondo la Procura di Perugia, che tuttavia non lo ha indagato. In un’intercettazione, l’incaricata della preparazione di Suarez dice che “non spiccica na parola”, ma passerà l’esame “perché con 10 milioni a stagione non glieli puoi far saltare”. La Procura della Figc apre un’inchiesta.

La Procura delle Federcalcio ha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame ‘farsa’ sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Lo apprende l’ANSA. Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia.