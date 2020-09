Quella notte in cui Padre Pio morì, la testimonianza di Suor Pasqualina Chieppa

Suor Pasqualina Chieppa presta servizio in Casa Sollievo della Sofferenza dal 1962. La notte in cui Padre Pio morì, il 23 settembre del 1968, era in servizio come infermiera in chirurgia. Venne allertata dal direttore sanitario di allora che accorse in Ospedale dicendo: «venite, il Padre sta molto male».

«Con l’aiuto di un infermiere presi l’aspiratore e ci recammo subito nella clausura del Convento. Lo vidi spirare mentre pronunciava 3 parole: Gesù, Giuseppe e Maria…». È il racconto di suor Pasqualina, in collegamento ieri con la trasmissione “L’ora solare” di Tv2000.

Nle filmato che pubblichiamo, in studio, assieme alla conduttrice Paola Saluzzi, c’è don Pietro Bongiovanni, coordinatore dei @Gruppi di Preghiera di Padre Pio nel Lazio. Nella seconda parte del collegamento, suor Pasqualina racconta del suo incontro confessione con Padre Pio che le fece una raccomandazione: “ai malati porta amore, un sorriso, una carezza. Però, figlia mia, non lasciare le compresse sul comodino!“. L’ultima testimonianza sulla figura di Padre Pio è di don Giovanni Antonacci. (Fonte Casa Sollievo della Sofferenza).