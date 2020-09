Raffaele Piemontese, l’onda gigante di 21mila voti alle regionali

Raffaele Piemontese, più 2300 voti a Foggia da quel 31 maggio 2015. Il consigliere ragionale, che ha totalizzato fra il 20-21 settembre scorsi 5900 preferenza in città, è “un’onda gigante” avvistata in città, nelle terre dove il mare c’è, il Gargano, e laddove, pure, c’erano concorrenti diretti a sfidarlo. Il trend è questo, o lui è “il candidato”, oppure miete i suoi 500 voti nonostante tutto.

Per esempio a Manfredonia, terra di Campo e Gatta, lui prende 500 voti. A Lucera, impegnata in una doppia competizione elettorale, fa lo stesso risultato. Ad Apricena, città di Dell’Erba, quasi 600. Si ritaglia il suo spazio nella tradizionale enclave politica di Cera, S. Marco in Lamis, con 590 voti. A Peschici, dove Fitto raggiune1200 – con il centrodestra al 62%, come fossimo ai tempi del Gargano di Berlusconi– ed Emiliano ne raggiunge la metà, è primo nel Pd staccando anche i candidati territoriali, 133 voti.

A Cerignola risulta secondo dopo Teresa Cicolella con 456 voti, in perfetta sintonia. Dove passa lui, attecchiscono risultati, li raccoglie ovunque, quasi sempre primo. Vediamo le roccaforti. A Monte S. Angelo, 2820 voti, il sindaco D’Arienzo è strabiliato e si congratula con lui. S. Severo gli dà 1100 punti, dopo i civici, solo lui, o quasi, S. Nicandro 570, Rodi 445, Carpino 590. A Troia ottiene il miglior risultato dei Monti Dauni, 724 voti, a Deliceto in 400 scelgono Piemontese, 100 ad Accadia.

Nei 5 reali siti si muovono i candidati per la campagna elettorale, con lui al seguito, o viceversa, è una specie di onnipresente convitato elettorale. Orta Nova, 530, Stornara, 576, Carapelle 200. Restano tanti numeri inferiori registrati fra i 61 Comuni della Capitanata, rispetto a mari, monti e pianura già menzionati.

La cascata di voti è stata percepita subito, verso la mezzanotte: Piemontese poteva dichiararsi ben oltre la soglia per accedere nuovamente al consiglio regionale, e poteva, come ha fatto, festeggiare con i dirigenti, gli amici, i militanti delle sedi del Pd a Foggia. I suoi avversari politici, sebbene non esplicitamente, ammettono la sua capacità di aver sempre interagito con i territori e di non aver mai desistito dalla campagna elettorale in 5 anni. Ogni sindaco dei Comuni suddetti, Monte S. Angelo in primis, ha i suoi motivi per attribuirne il successo, da un’opera avviata a un’iniziativa che abbia coinvolto il suo paese.

Dunque, l’analisi di questa “onda gigante” vista da vicino, la esplicita Tommaso Pasqua, vicesegretario provinciale del Pd. “Piemontese è stato molto presente sul territorio, ha ascoltato le persone elaborando i bisogni dando risposte. Non c’è Comune, associazione o parrocchia che non sia stato ascoltata, anche gli oratori per l’impiantistica sportiva. Parliamo delle strade dei Monti Dauni, o ancora dell’aeroporto?”.

Ma dipende anche dalla struttura del partito: “Non c’è stata sezione che, volontariamente e per passione politica, non si sia data da fare perché il Pd risultasse il primo partito, tanto da eleggere 3 consiglieri regionali”. Foggia città gli ha fornito oltre 1/3 del risultato finale: “L’opinione pubblica sa vedere con i suoi occhi l’operato della giunta regionale, Foggia, i grandi centri della provincia come S. Severo, dove il Pd è il primo partito, ha un elettorato adulto, un’opinione pubblica strutturata che sa valutare giunta e classe dirigente”. Nel futuro, il 2025.

Paola Lucino, 23 settembre 2020