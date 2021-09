E’ di Manfredonia il “portafortuna” del Pisa: con lei ha sempre vinto

Manfredonia/Pisa, 23/09/2021 – (iltirreno) Il sogno di tutti i tifosi di calcio, e in particolare di quelli nerazzurri, è quello di veder vincere sempre la propria squadra del cuore. Per ora il Pisa ha fatto cinque su cinque. Una cosa mai vista in B in avvio di campionato, roba da far accapponare la pelle a chi inizia ad avere i capelli colorati d’argento e da far salire l’adrenalina a mille a quelli più giovani che non hanno mai visto la Serie A.

Tra tutti i volti che popolano l’Arena quello di una piccolissima tifosa può vantare il record di aver visto solo vincere il Pisa dal vivo. Si chiama Kinzica Bonaguidi ed è nata da soli tre mesi. Per lei solo gioie: 1-0 alla Spal, 2-0 all’Alessandria, 2-1 al Monza. Kinzica va allo stadio con la mamma Enza Attanasio e la foto scattata martedì sera dal nostro Fabio Muzzi mentre viene cullata all’Arena nell’ennesima serata magica dei nerazzurri è anche un piccolo segno di speranza. Enza è di Manfredonia ed è la compagna di Federico Bonaguidi, molto conosciuto in città anche per il Gioco del Ponte, e segue ormai il Pisa dal 1999 da quando è arrivata per studiare nella nostra città. Lei guarda la partita dalla curva e lui dalla gradinata.(iltirreno)