Foggia, si finge nipote di anziana e la truffa per 40mila euro

Foggia, 23/09/2021 – (norbaonline) Una pensionata di 77 anni è stata truffata da un uomo che fingendosi suo nipote, è riuscito a sottrarle monili in oro e orologi preziosi del valore di circa 40mila euro. È accaduto ieri a Foggia. L’uomo avrebbe prima contattato l’anziana, spacciandosi per suo nipote, dicendo che si trovava all’ufficio postale e che gli mancavano 3500 euro per saldare un debito.

Poi sarebbe entrata in gioco una complice, una presunta e finta dipendente postale. La donna, con un marcato accento napoletano, si è presentata a casa della vittima. L’anziana allora ha consegnato qualche oggetto in oro ma subito dopo è stata contattata dal fantomatico nipote perché quanto consegnato non sarebbe bastato a saldare il debito.

L’anziana allora ha raccolto tutto gli oggetti preziosi che custodiva in casa e li ha consegnati alla truffatrice. In cambio ha ricevuto un plico che però conteneva solo alcuni quaderni. Così quando la finta dipendente postale è andata via, l’anziana ha chiamato il nipote e ha scoperto di essere stata truffata. Indaga la Polizia per far luce sull’accaduto. (norbaonline)