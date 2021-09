Il servizio di streaming DAZN Italia prova a scuotere il mondo dello sport

La maggior parte delle persone ha familiarità con servizi di streaming come Netflix e Amazon. Usiamo questi servizi per guardare i nostri film e programmi TV preferiti. Tuttavia, il mondo dello streaming sta per diventare un po’ più interessante con l’arrivo di DAZN. Continua a leggere qui sotto per scoprire tutto su questo nuovo servizio di streaming e sul perché si pone l’obiettivo di dare uno scossone al mondo dello sport:

Che cos’è DAZN?

DAZN “da zone”, è un servizio a pagamento di video streaming sportivo online disponibile in tutto il mondo. Il servizio include una serie di eventi on-demand e in diretta streaming da vari sport, nonché una programmazione originale. È stato lanciato per la prima volta in Svizzera, Giappone, Austria e Germania nel 2016, e in Canada l’anno successivo. Tuttavia, nel dicembre 2020, si è espanso per diventare disponibile in quasi tutti i paesi del mondo, compresa l’Italia.

Che cos’è un servizio di streaming video?

Negli ultimi anni, abbiamo visto diverse innovazionitecnologiche. Non solo abbiamo visto l’introduzione della webcam che ci permette di rimanere in contatto con i nostri amici e familiari, abbiamo anche assistito allo sviluppo della tecnologia AI.

Lo streaming video è un altro esempio di innovazione tecnologica che abbiamo visto negli ultimi anni. Ma che cos’è? Lo streaming video si riferisce a qualsiasi contenuto multimediale che può essere fruito su un dispositivo mobile o un computer tramite internet. I servizi di streaming video, come Netflix, sono aziende basate su internet che forniscono programmi TV, film e video ai loro clienti.

Quali servizi offre DAZN ai fan dello sport?

Come abbiamo detto sopra, DAZN è un sito di streaming. Attualmente, questo sito di streaming è dedicato alla trasmissione di partite sportive da tutto il mondo, ma non solo. Nei prossimi anni, DAZN prevede di espandere la piattaforma per introdurre un’area dedicata alle scommesse, una al fantasy e anche una al commercio.

Perché DAZN sta progettando di ampliare il suo servizio?

L’obiettivo di DAZN è quello di implementare il numero di abbonati. Finora, gli iscritti a DAZN sono più di 15 milioni, ma la speranza è che andranno ad aumentare una volta che saranno attivati i nuovi servizi.

In che modo DANZ sta dando uno scossone al mondo dello sport?

L’impatto di DAZN sul mondo dello sport è simile a quello che ha avuto Disney+ sullo streaming in generale. DAZN ha intenzione di diventare la piattaforma sportiva di riferimento nei prossimi anni. Recentemente DAZN ha speso miliardi di sterline per i diritti sportivi. Questo investimento è stato fatto per poter offrire agli appassionati di sport una più ampia selezione di partite e tornei. A differenza della maggior parte degli altri canali, che mostrano solo un piccolo numero di partite e tornei, DAZN ha intenzione di mostrare una vasta gamma di incontri sportivi da tutto il mondo. La ragione principale per cui DAZN ha speso così tanto per i diritti sportivi è perché crede che più streaming offre, più forte diventerà la sua proposta.

Oltre a migliorare il servizio offerto, DAZN sta anche cercando di aumentare il numero di utenti. Stanno cercando di connettersi con la generazione più giovane, ad esempio la cosiddetta Gen Z. Sperano che il loro nuovo servizio abbia una risonanza tra i giovani.

Come si può vedere dalle informazioni di cui abbiamo parlato, il capo esecutivo di DAZN, James Rushford, sta facendo del suo meglio per rivoluzionare il mondo dello sport. Crede che, nei prossimi mesi, DAZN diventerà una piattaforma di riferimento per gli amanti dello sport e che i profitti dell’azienda aumenteranno velocemente. Questo perché crede che i nuovi servizi offerti contribuiranno ad aumentare il numero di abbonati. Non vediamo l’ora di vedere se questo servizio porterà davvero a una rivoluzione nel mondo dello streaming sportivo, facendo felici tutti i fan dello sport. (nota stampa)