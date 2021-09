Isole Tremiti: la leggenda del fantasma senza testa

Isole Tremiti (Foggia), 23/09/2021 – (laterradipuglia) Come sapete la Puglia pullula di fantasmi, leggende e magie. Oggi vogliamo raccontarvi la leggenda di un fantasma senza testa che si aggirerebbe nelle Isole Tremiti. Il protagonista è un altro eroe che avrebbe lasciato il segno nella storia di queste isole.

Cosa narra la leggenda

Narra la leggenda che c’era un prigioniero detenuto in un carcere proprio sulle Isole Tremiti. Questo prigioniero morì giustiziato per decapitazione (in realtà se vi recate sulle Isole Tremiti qualche anziano abitante potrebbe dirvi che fu giustiziato per impiccagione e che durante l’impiccagione per un “incidente” il detenuto rimase senza testa) . Secondo leggenda, nelle notti di vento sarebbe possibile udire, proprio sull’isola di Cretaccio, le urla disumane del fantasma senza testa dello sventurato prigioniero. Qualcuno giura anche di averlo visto aggirarsi per l’isola reggendo in mano la sua stessa testa, intento nell’emettere grida e versi al limite del disumano. (laterradipuglia)