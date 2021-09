Ispezione “a sopresa” della Procura di Foggia al cantiere della ditta Tonti

La Procura di Foggia ha notificato un’ispezione dei luoghi sul cantiere di Tonti, il costruttore di Foggia cui il consiglio comunale ha concesso una proroga di 5 anni per l’esecuzione dei lavori, un’area di 92mila mq. Il presupposto per la concessione della proroga, secondo quanto risulta anche dal dibattito in consiglio e dalle carte di indagini, era di concederla a lavori iniziati.

La notifica “a sorpresa”, secondo quanto risulta a Stato Quotidiano, è arrivata a mezzanotte, l’ispezione si sarebbe svolta intorno alle 11 di questa mattina richiedendo varie ore per una serie di rilievi da svolgere. Quello che pare si voglia appurare è se la proroga sia stata concessa senza che i lavori fossero iniziati.

Per una presunta “tangente Tonti” di 32 mila euro sono indagati il sindaco Franco Landella e alcuni consiglieri di maggioranza. Nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, a maggio scorso, il legale di Tonti Umberto Forcelli ha negato tutte le contestazioni e ha affermato di non “aver mai pagato” una tangente.