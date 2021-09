Manfredonia, approvazione relazione ASE: “Risultati tutti in crescita”

Manfredionia (Foggia), 23/09/2021 – L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia informa che in data 21 settembre 2021 é stata approvata dall’Organo Amministrativo aziendale la relazione semestrale sull’andamento gestionale al 30 giugno 2021.

La Situazione Economica, finanziaria e patrimoniale al 30/06/2021 presenta un risultato al netto delle imposte pari a Euro 247.408, flussi di cassa in eccesso (EBITDA) per Euro 539.734, un risultato operativo positivo per Euro 294.568. Risultati tutti in crescita rispetto agli ultimi due esercizi. L’indice di produttività del lavoro è stato nei primi sei mesi dell’anno corrente pari a 1,29, rispetta a 1,21 del 2020 e a 1,12 del 2019, risultato in crescita grazie ad economia conseguite sia sui costi esterni (materie prime e servizi) sia a riduzioni ulteriori del costo del personale.

L’equilibrio finanziario e la solidità patrimoniale si rafforzano rispetta ai due anni precedenti passando da un indice di liquidità del 1,03 del 2019, a 1,04 del 2020 a 1,18 del semestre 2021 e da un indice di solidità pari a 1,04 del 2019, a 1,08 del 2020 a 1,27 dei sei primi mesi dell’anno 2021. Le previsioni di fine anno consentono di affermare che i risultati del primo semestre saranno confermati in termini relativi e possibilmente migliorati in quelli assoluti, al lordo di eventuali investimenti sia in risorse umane, che materiali.

Si deve però rimarcare che il più grande punto di debolezza della Società riguarda questa circostanza, negli ultimi cinque anni non vi sono stati investimenti significativi, né in risorse umane né in investimenti produttivi. Per far fronte alle necessità operative indispensabili ed immediate, si è fatto un grande ricorso a locazioni di mezzi che hanno, ogni anno, appesantito il Conto Economico dell’Azienda.

Al di là dei numeri positivi su riportati, il risultato più importante che come Amministratore Unico ho voluto dare, in questi primi mesi di nuova gestione e che ci tengo particolarmente a sottolineare, è stato quello di provare a cambiare la cultura aziendale e con essa i valori alla base della sana gestione, attraverso il confronto continuo con quelle che sono state negli anni le dinamiche societarie. Si sta creando un piacevole clima di fermento e di stimoli continui che mai nella storia della Società ci sono stati. Si sta cercando di motivare il personale, di fare squadra e coesione, per condividere insieme obiettivi comuni da realizzare per migliorare il servizio e creare valore pubblico.

Come Amministratore Unico, ancor prima dei numeri, delle anali dei grafici e dei fogli di calcolo, sto anche cercando di disegnare ideale, di dare responsabilità alle persone, convincerle che il destino dell’Azienda è totalmente nelle loro mani sapranno porsi degli obiettivi ed anche superali. In altre parole, l’obiettivo che mi pongo durante il mandato A.U. è quello di dare stabilità strategica all’Azienda attraverso l’introduzione di una nuova cultura azienda cioè quello che in questo momento richiede, in via prioritario, il mercato di riferimento. Dunque, si evince con estrema chiarezza che continua e viene confermato il trend positivo cosi come i anticipato pochi mesi fa con comunicato stampe del 21 luglio 2021, in occasione dell’approvazione del bilancio esercizio sociale chiuso al 31.12.2020, a dimostrazione del netto cambio di rotta impresso rispetto al passai cosi come messo in campo dall’attuale Governane Aziendale.

Al fine poi di poter esercitare il pieno controllo sugli equilibri economici e finanziari e quello sulla qualità r servizi a favore della collettività servita, il nuovo Organo Ammnistrativo ha predisposto un nuo organigramma aziendale e sta attivando anche una serie di azioni volte a dare il maggior controllo possib sui livelli di performance quantitativi e qualitativi, quale in ission specifica della Società.

L’Amministratore Unico esprime viva soddisfazione per i risultati fin qui conseguiti de ASE spa i qu sicuramente saranno confermati a tutto il corrente anno 2021. Ringrazia gli uffici aziendali ed i collaboratori, I Organi di Controllo, per tutte le attività di competenza svolte nell’interesse specifico della Società, della cc pubblica e, quindi, della collettività tutta. Con preghiera di pubblicazione e diffusione per la dovuta informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini.

Manfredonia, 23 settembre 2021

F.to: l’Amministratore Unico Raphael Rossi